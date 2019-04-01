На прошлой неделе Апелляционный суд Дубая поставил точку в изнурительной тяжбе по поводу активов азербайджанского миллиардера, бывшего российского сенатора Фархада Ахмедова, которые составляют около полмиллиарда долларов.

С юридической точки зрения решение об аресте входящей в семейные активы Фархада Ахмедова суперяхты Luna, которое вынес находящийся под британской юрисдикцией дубайский суд DİFC и также утвердил Шариатский суд, является не верным. Теперь же Апелляционный суд Дубая отменил решение об аресте яхты и разрешил ей покинуть дубайский порт, где она простояла более года.

Напомним, что арест яхты Luna был произведен на основе решения лондонского суда из-за поданного бывшей супругой Фархада Ахмедова – Татьяной Ахмедовой иска в ходе бракоразводного процесса. Об этом громком бракоразводном процессе много писала иностранная и азербайджанская пресса. Суть вопроса заключалась в том, что Фархад Ахмедов развелся со своей женой Татьяной, изменившей ему с молодым любовником, еще в 2000 году в России по законам этой страны (оба они являются гражданами России). После развода бизнесмен обеспечил «королевскую» жизнь своей экс-супруге в Лондоне.

Однако когда Ф.Ахмедов через 10 лет после развода продал свою компанию «Нортгаз» «Газпрому» за 1,2 млрд. долларов, Татьяна решила прибрать к рукам половину суммы. Она наняла целую армию дорогих адвокатов и подала иск в Высокий суд Лондона. Естественно, в период тотального преследования российских олигархов на Западе лондонский суд встал на сторону Татьяны и вынес решение в ее пользу. Однако Фархад Ахмедов заявил, что считает данное решение незаконным, не признает его и не собирается платить своей экс-супруге ни цента. В результате судья Чарльз Хэддон-Кейв начал процесс по захвату активов Ахмедова.

Яхта Luna, пришвартовавшаяся в дубайском порту Port Rashid для техосмотра, стала «золотой рыбкой», попавшей в сети адвокатов Татьяны. Стоимость этой яхты составляла 600 миллионов долларов, поэтому прибрав ее к рукам, адвокаты Татьяны добились бы получения ею половину суммы, на которую она претендовала. Решение об аресте яхты вынес суд Международного Финансового Центра Дубая (DIFC), правовая система которого основана на английском общем праве.

Так началась напряженная судебная тяжба. По иску Татьяны дело было передано в Шариатский суд Дубая. Это был особенно интересный момент, потому что для мусульманского мира является абсурдным, что изменившая своему мужу женщина обращается в Шариатский суд. В результате Шариатский суд признал справедливым решение об аресте яхты. Адвокаты Татьяны стали праздновать победу и назвали решенным делом отнятие яхты у Ф.Ахмедова.

Однако борьба за яхту продолжалась, бизнесмен подал апелляционную жалобу. Как заявил Ф.Ахмедов иностранным СМИ, хоть Luna и утратила свою стоимость, простаивая столько времени под палящим дубайским солнцем, но он будет вести юридическую борьбу за свое имущество до победного конца. В конце концов, на прошлой неделе Ахмедов отсудил свою яхту. Кроме того, суд также постановил, что Ахмедова должна компенсировать все судебные издержки своего бывшего супруга. В результате, Татьяна, пытаясь прибрать к рукам активы на полмиллиарда долларов, потерпела убытки и должна будет выплатить несколько миллионов долларов.

Фархад Ахмедов с сыном Теймуром Ахмедовым на яхте Luna

«Ахмедов доволен, но не удивлен решением суда в пользу семейного траста», — заявил представитель российского олигарха иностранным СМИ. Он также заявил, что попытки бывшей жены Ахмедова захватить его активы были «столь же ошибочными, как и первоначальное постановление Высокого суда Англии».

Интересы Татьяны защищала лондонская юридическая и финансовая компания Burford Capital, которая должна была получить приличный процент от присвоения активов Ахмедова. Однако вложения Татьяны в эту компанию сгорели. Юристы Ф.Ахмедова не сомневаются, что если Татьяна снова подаст иск на основе необоснованного и несправедливого решения лондонского суда, то она потерпит фиаско.

Татьяна Ахмедова с армией своих адвокатов обивает пороги судов

«Крах попытки захватить имущество российского олигарха напоминают провал расследования американского спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу вмешательства России в американские выборы», — отметил представитель Ахмедова.

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