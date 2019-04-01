Утверждения проживающего за границей блогера Мухаммеда Мирзали по поводу нашумевшего ролика порнографического характера с участием девушек смешно и бессмысленно. Упоминания в связи с этим делом меня и моего сына является шантажом и клеветой.

Об этом заявил глава Исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев. Он отметил, что видео М.Мирзали, которое он разместил на YouTube, где утверждает, что в съемках и распространении данного видео якобы принимал участие его сын – это вымысел и абсурд.

Глава ИВ отметил, что ни у него, ни у его детей нет никакого бизнеса в России:

«Если у нас есть хоть какой-то бизнес, то я дарю все объекты и доходы Мирзали. Эта вымышленная информация на самом деле создает юридическую ответственность. Если бы Мирзали жил бы в Азербайджане, то ему бы пришлось ответить за такие обвинения перед законом», — сказал Велиев сайту Qafqazinfo.

Minval.az