Стало известно о задержании «героев» нашумевшего в социальных сетях видео порнографического характера – двух мужчин и трех женщин. Их доставили в Насиминское районное управление полиции, а автомобиль марки Land Rover, около которого плясала одна из обнаженных пьяных девиц, был отправлен на штрафстоянку.

Расследование выяснило, что непристойная пирушка была организован Валехом Исрафиловым и гражданином России, раннее судимым Джахидом Керимовым в загородном доме. Видеоролик снят Керимовым и распространен им же в социальных сетях.

Пресс-служба МВД сообщила о том, что в настоящее время по факту ведется расследование и в зависимости от его результатов делу будет дана правовая оценка. Но какая?

Сотрудник «Минвала» обратился за комментарием к юристу Самире Агаевой и поинтересовался, о какой правовой оценке может быть речь, если, по сути, это была обычная закрытая частная вечеринка, причем, согласно кадрам, все участники которой добровольно участвовали в ней и развлекались после изрядного подпития.

— У меня возникли аналогичные вопросы, — говорит С. Агаева. – Но если уж и должны возникнуть вопросы, то у Управления по торговле людьми. Если по этому факту будут найдены какие-либо доказательства, то должно быть возбуждено уголовное дело. Если же доказательств не найдут, то участников видео должны отпустить домой, ибо по любому их задержание без доказательств вины незаконно.

Согласно законодательству, на момент дознания полиция имеет право оставить их под арестом в течении 24 (максимум 48) часов. Кроме того, в видео не был зафиксирован половой акт. А если его не было, то о составе преступления вообще речи быть не может. Сейчас идет расследование, и если им занимается Управление по торговле людьми, то «героев» ролика реально могут задержать на двое суток. И если дело будет возбуждено то, соответственно, мера пресечения поменяется. Но лично я, посмотрев видео, не увидела никакого состава преступления. Но, опять же, я не знаю, это был оплаченный визит девушек, или же нет, платили ли им за секс или же за то, чтобы они обнажились перед камерой – есть и такие извращенцы, готовые заплатить за подобные зрелища. По любому, это должно выявить следствие. И в этом случае делу будет дана правовая оценка.

Яна Мадатова

Minval.az