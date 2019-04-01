31 марта в социальных сетях и на некоторых интернет-сайтах Азербайджана был распространен пропагандирующий безнравственность видеоролик с участием группы нетрезвых лиц, на котором запечатлены действия, не соответствующие нормам этики и морали.

Как сообщает МВД, в связи с тем, что видео получило большой резонанс и вызвало беспокойство среди различных слоев общества, на основе поручения руководства МВД были приняты оперативные меры в связи с данным вопросом.

В результате были установлены личности участников ролика — двух мужчин и трех женщин. Они были задержаны и доставлены в Насиминское районное управление полиции. Автомобиль марки Land Rover, который также фигурирует в данном видео, был отправлен на штрафстоянку.

В ходе расследования было установлено, что данный кутеж был организован жителем Баку Валехом Исрафиловым и гражданином России, раннее судимым Джахидом Керимовым в одном из дачным домов за городом. Ролик был снят Керимовым и распространен в социальных сетях.

В настоящее время по факту ведется расследование. В зависимости от его результатов будет дана правовая оценка этому вопросу.

Minval.az