Национальный плодоовощной союз РФ предлагает ввести сезонную квоту на поставки яблок в Россию.

Как сообщается в его пресс-релизе, такое предложение внес глава союза Анатолий Куценко на парламентских слушаниях «Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации».

«Использование мер нетарифного регулирования — в частности, введение сезонных квот на основе прогнозного баланса спроса и предложения — позволит снизить избыточные сезонные поставки импортных плодов и создаст экономические условия для импортозамещения», — заявил он.

Согласно данным ФТС, приведенным в пресс-релизе, в 2018 году Россия импортировала около 843 тыс. тонн яблок. Основным поставщиком стала Молдавия, на долю которой пришлось 246 тыс. тонн (29%), что в пять раз больше, чем годом ранее. При этом молдавская продукция самая дешевая — яблоки поставляются по 27 рублей за 1 кг. Вторым поставщиком продукции с низкой ценой является Азербайджан.

Minval.az