Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Согласно сообщению сайта Минобороны Азербайджана с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Minval.az