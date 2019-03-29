Формат переговорного процесса с Арменией остается неизменными, в переговорах есть продвижение. Об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос ТАСС.

«Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями. Важным является то, что формат переговоров остался неизменным, переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это и было многие годы, — сказал президент. — Переговорному процессу дан новый импульс, мы очень позитивно оценили заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 9 марта, в котором говорится, что изменение переговорного формата может быть только с согласия двух сторон».

По его словам, Баку согласие на это не давал. «Мы вернулись к ситуации, когда нужно продолжать вести субстантивные переговоры. Дано поручение главам МИД, которые, скорее всего, в ближайшее время встретятся для продолжения переговорного процесса», — обратил внимание Ильхам Алиев.

«Переговорный процесс должен быть ориентирован на результат, — указал он. — Для Азербайджана на первом месте стоит вопрос деоккупации международно признанных территорий Азербайджана в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций СБ ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий».

По словам Ильхама Алиева, переговоры прошли в конструктивной обстановке. «Переговоры мы оцениваем положительно, они прошли в конструктивной обстановке. Это первая официальная встреча руководства Азербайджана и Армении после долгого перерыва, предыдущие встречи носили больше ознакомительный характер и проходили в рамках международных мероприятий, — отметил он. — Главы МИД провели несколько раундов переговоров. Встреча важна тем, что дан новый старт переговорному процессу по сути вопроса».

«Мы обсуждали вопросы, связанные с укреплением мер доверия в рамках контактов между людьми, — продолжил Ильхам Алиев. — В предыдущее время были контакты между представителями общественности. То есть пока об этом [о гуманитарных мерах] говорить рано».

Minval.az