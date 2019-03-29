Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым положительной. Об этом он сказал на встрече с армянской общиной Австрии.

По его словам, нельзя сказать, что в переговорном процессе произошел прорыв, революция или какое-то поворотное событие. Но важно, что начался процесс, которые дает сторонам возможность говорить о своих представлениях, проблемах и повестках, говорить о том процессе, о котором он, Пашинян заявлял еще в Степанакерте (оккупированный армянами Ханкенди — прим. Минвала).

«Я надеюсь, что президент Алиев также оценит встречу позитивно. Когда я говорил, что оцениваю положительно, это не означает что кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Самое главное изменение, которое мы должны зафиксировать — это то, что не ставится задачи выйти и сказать что я выиграл, а тот проиграл. Начался разговор, каждая из сторон имеет свое представление. Конфликт имеет очень глубокие корни. Ситуация очень сложная, проблема очень глубокая», — цитирует «Спутник» премьера.

Сейчас самое время задуматься над следующими вопросами. Например, могут ли стороны конфликта приложить усилия, чтобы на линии соприкосновения была стабильная ситуация, могут ли стороны добиться того, чтобы приграничные села жили нормальной жизнью, занимались сельскохозяйственными работами, не опасаясь обстрелов с противоположной стороны.

Он выразил надежду, что его оценка и оценка Алиева по этим вопросам не будут сильно отличаться друг от друга.

Minval.az