Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретились в пятницу, 29 марта, в Вене при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов, Российская Федерация, Стефан Висконти, Франция, и Эндрю Шофер, Соединённые Штаты Америки).

Как говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, во встрече также приняли участие главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зохраб Мнацаканян. Анджей Каспшик, личный представитель действующего председателя ОБСЕ, также принял участие во встрече.

Встреча прошла в позитивной и конструктивной обстановке и дала возможность двум лидерам прояснить свои позиции. Они обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов процесса урегулирования и идеями по существу хода переговоров.

Оба лидера подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта.

Вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поручили главам МИД своих стран вновь встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также согласились продолжить прямой диалог.

Minval.az