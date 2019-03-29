Министерство экономики Азербайджана обнародовало список торговых объектов, где предприниматели, пострадавшие из-за пожара в торговом центре «Диглас», могут открыть магазин без оплаты арендной платы в течение пяти месяцев, говорится в сообщении министерства.

Список предлагаемых объектов приводится ниже:

1. 30 магазинов площадью от 50 до 100 кв. метров на строительном рынке «Eurohome» на Дарнагюльском шоссе (контактное лицо Ильяс Мохнетов – тел. 055 297 1111);

2. 50 магазинов площадью от 40 до 60 кв. метров, предусмотренных для продажи одежды и различных мелочей в «Eurohome Express» по ул. Тебриз (контактное лицо Рауф Алиев – тел. 050 796 5555);

3. 20 магазинов площадью в 30 кв. метров и пять складов площадью 200 кв. метров в т/ц «Садарак»(контактные лица Фарид Махмудов – тел. 050 211 8189, Габиль Нахмедов – тел. 050 213 3368);

4. Закрытая площадь в 6000 кв. метров, предусмотренная для продажи одежды в AF-COM Plaza (можно разделить по 20 кв. метров) (контактное лицо Рауф Алиев – тел. 055 313 8118);

5. 50 магазинов площадью от 20 до 50 кв. метров для продажи стройматериалов и одежды в т/ц «AF-Center» по ул. Самеда Вургуна (контактное лицо Шамиль Исмайлов – тел. 050 725 0660).

Контактное лицо в министерстве экономики Али Гаджиев (тел: 055 255 8007).

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