Завершается процесс выбора детей, которые будут сопровождать игроков-участников финала Лиги Европы по футболу в Баку 29 мая.

Как передает «Азериспорт», в сотрудничестве с одним из официальных партнеров программы — Fedex были выбраны 22 девочки 10-12 лет из малоимущих семей и семей вынужденных переселенцев. Некоторые из них были участниками проекта АФФА «Уроки футбола в школах», некоторые были заиграны за команды лиги U-13.

В начале марта в Баку приезжала съемочная группа Fedex, снявшая сюжет об этих девочках.

Таким образом, финал Лиги Европы станет незабываемым не только для участников матча, болельзщиков, официальных лиц и финалистов, но и для тех детей, которые выведут игроков на поле.

Minval.az