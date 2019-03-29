Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была долгой, насыщенной и эффективной. Об этом 29 марта заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти.

Как сообщает армянский интернет-портал Tert.am, Стефан Висконти заявил: «Будем надеяться, что все это будет носить длительный характер».

На вопрос о том, когда состоится следующая встреча Пашинян-Алиев, он ответил, что об этом заявят премьер-министр и президент.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, в свою очередь, отказался дать какие-либо комментарии.

Minval.az