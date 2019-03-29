Американский информационный канал Fox News опубликовал статью об армяно-азербайджанском конфликте с комментариями посла Азербайджана в США Элина Сулейманова.

«Это неразрешенный конфликт, который продолжает быть стратегически опасным для всего региона. Статус-кво не является устойчивым. У нас нет миротворцев. Солдаты противостоят друг другу, в некоторые случаях на расстоянии 30 метров», – сказал Элин Сулейманов.

В статье отмечается, что вооруженный конфликт с Арменией продолжается с 1991 года, после распада Советского Союза. Сепаратисты при помощи Армении оккупировали азербайджанскую территорию. Автор пишет, что ООН принял несколько резолюций, подтверждая территориальную целостность Азербайджана.

«Возможность серьезного обострения есть всегда. У обеих сторон достаточно оружия — конфликт может возникнуть в любое время,» — заявил посол Сулейманов. Конфликт унес жизни 30 тыс. человек и привел к потоку беженцев, которых насчитывается более миллиона, говорится в статье.

Minval.az