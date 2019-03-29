Большие успехи, достигнутые в таможенной сфере Азербайджана, являются результатом реформ, проводимых в стране.

Об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев на международной конференции «Экономические реформы: развитие и диверсификация предпринимательства» в Баку.

По словам Мехтиева, за последние 15 лет в результате проводимых в Азербайджане реформ, в экономику страны было вложено более 230 миллиардов долларов, из которых более 110 миллиардов долларов приходится на долю иностранных инвестиций, сообщает Trend,.

Далее глава ГТК отметил, что в целях упрощения экспортных и импортных операций, в таможенном комитете в последнее время ведутся работы и предпринимаются важные меры.

«Реализуются меры для полного перехода к «электронной торговле». Сегодня, оказываемые таможенным комитетом Азербайджана услуги сопоставимы с услугами, предоставляемыми таможенными комитетами передовых стран мира», — отметил Мехтиев.

Глава Госкомтаможни также подчеркнул, что за последние три года таможенный комитет производит операции только по безналичным расчетам.

Мехтиев также отметил, что применение системы «Зеленый коридор» является результатом проводимых в стране успешных реформ.

«Благодаря этой системе, предприниматели смогут осуществлять таможенные операции без влияния человеческого фактора. Все эти меры способствуют сведению к минимуму контакта между чиновниками и гражданами», — сказал глава Госкомтаможни.

Minval.az