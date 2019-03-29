Азербайджанская армия — самая сильная на Южном Кавказе.

Об этом говорится в новом отчете организации Global Firepover, которая проводит сравнение армий стран мира по их силе и мощности.

В списке организации за 2019 год по своей мощи Азербайджанская армия занимает 52-е место. Грузия занимает в списке 85-ое, Армения — 96-ое место.

Сильнейшими в мире вооруженными силами признана армия США. Последующие места занимают Россия — 2, Китай — 3, Индия — 4, Франция — 5, Япония — 6, Южная Корея — 7, Великобритания — 8.

Вооруженные силы Турции — на 9-ом месте в мире. В НАТО турецкая армия находится на четвертом, в Европе — на третьем, на Ближнем и Среднем Востоке — на первом месте. Замыкает десятку Германия. Иран занимает 14-е место в списке.

В списке из 137 стран последнее место занимает Бутан.

Minval.az