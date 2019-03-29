Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов, 30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Будет преобладать временами усиливающийся северный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах — снег. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер. Местами ожидается туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 0-3 градусов мороза.

Minval.az