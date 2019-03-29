У семьи апрельского шехида Сянана Ахундова отобрали квартиру. Как передает Qafqazinfo, об этом написала в соцсетях журналистка Аида Эйвазлы. По ее словам, Верховный суд вынес несправедливое решение в отношении семьи шехида.

«Вынесению незаконного решения посодействовал Исфандияр Шарурский. За несколько лет до того, как погиб Сянан Ахундов, он купил квартиру в 50 квадратных метров в здании, которое строило ООО «Кямран». Однако работников фирмы-застройщика обвинили в мошенничестве и осудили. Здание выкупил небезызвестный Исфандияр Шарурский который достроил еще 5 этажей к имеющимся 11 и велел жителям доплатить за купленные квартиры деньги. При жизни Санан Ахундов через суд добился подтверждения своего права собственности на квартиру в 50 квадратных метров.

Однако Исфандияр Шарурский не успокоился и после смерти офицера подал на семьи в суд. И выиграл его.

Новые судьи приняли решение, что выданные ООО «Кямран» документы фальшивые. Семья шехида сделала ремонт в квартире, однако люди Исфандияра все разрушили. Исфандияр Шарурский затаскал семью шехида по судам, которые вынесли решение в его пользу и отобрали квартиру.

Вдова апрельского шехида Сянана Ахундова – Наджиба Ахундова рассказала подробности того, как Исфандияр Шарурский отобрал у них квартиру.

Женщина отметила, что обратилась к руководству страны из-за несправедливого решения, которое вчера вынес Верховный суд. На процессе под председательством судьи Асада Мирзалиева адвокат Исфандияра неуважительно вел себя по отношению к семье шехида.

Как отметила вдова шехида, она ничего не хочет от Исфандияра Шарурского, а только хочет свою квартиру, за которую они заплатили деньги. По ее словам, Исфандияр Шарурский требует заплатить за эту квартиру двойную цену.

«Мы заплатили 53 тысячи манатов и оставались должны еще 11 тысяч. Он потребовал от нас сначала 100 тысяч, потом 53 тысячи. Но мы не согласились. После сдачи здания в эксплуатацию он потребовал двойную цену. 76 семей согласились на это и им выдали купчие. А кто не согласился, того затаскали по судам. Мы обратились с кассационной жалобой в Верховный суд, однако он оставил в силе решение апелляционного суда. Нам сказали, что наш договор о купле-продаже поддельный».

Отметим, что Исфандияр Шарурский давно уже «засветился» в СМИ своим наглым и бесцеремонным отношением к гражданам страны и непосильными поборами. Печально, но факт: И. Шарурский очень много «накосячил», но еще ни за что не ответил. А суды продолжают принимать решения в его пользу….

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