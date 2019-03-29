Общеобразовательное учреждение за счет своих средств сможет учреждать целевую денежную премию для учащихся, отличившихся в учебе, а также победивших на республиканских и международных олимпиадах.

Это отражено в законопроекте «Об общем образовании», который обсуждался и был принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend..

Кроме того, в вышеуказаном законопроекте так же отмечено, что в Азербайджане утверждена единая форма одежды, установленная соответствующим органом исполнительной власти для учащихся общеобразовательных учреждений.

Minval.az