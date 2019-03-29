По предварительным оценкам в результате пожара в Торговом центре Diglas ущерб нанесен 171 торговому объекту, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Комиссия, созданная распоряжением президента, будет работать все выходные для того, чтобы со следующей недели мы могли начать выдачу первичной компенсации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из Резервного фонда главы государства определенную сумму на выдачу компенсаций предпринимателям», — сказал Ш.Мустафаев агентству «Интерфакс».

По его словам, оценка ущерба, нанесенного предпринимателям в результате пожара, будет определяться, как на основании данных самих предпринимателей, так и на основании данных налоговых и таможенных органов.

Ш.Мустафаев также отметил, что по предварительной информации ущерб нанесен 171 торговому объекту.

Министр подчеркнул, что в ходе переговоров, проведенных с руководителями различных торговых центров, некоторые готовы на 4-5 месяцев бесплатно предоставить торговые площадки для пострадавших предпринимателей, а в последующие месяцы — на льготных условиях.

Minval.az