Среди крупнейших импортеров израильского оружия Азербайджан занимает третье место после Индии и Вьетнама. Согласно разным источникам, в 2017 году Иерусалим поставил Баку вооружений на сумму не менее 140 млн долл. Значительное место в этих поставках занимают беспилотники различных типов, включая новейшие ударные модификации с радиусом действия до тысячи километров. Производство одного из самых мощных израильских дронов, поставки которого начаты в 2015 году, на сегодняшний день налажено по лицензии на одном из азербайджанских заводов.

Как говорится в статье издания «Независимое военное обозрение», азербайджанским Министерством обороны также были закуплены приборы ночного видения и электронные системы наведения. Перспективным направлением могут считаться и поставки из Израиля кибернетических систем оборонного значения. Вполне вероятно, что в самое ближайшее время будет реализован договор между Минобороны Азербайджана и израильским концерном Aeronautics по производству многопрофильных летательных аппаратов.

Национальная армия Азербайджана (НАА) также имеет на вооружении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Барак-8», которые получили местное название «Ильдырым», потому что оба этих слова в переводе соответственно с иврита и азербайджанского языка означают «Молния». Данные комплексы предназначены для перехвата самолетов противника, а также уничтожения ракет, выпущенных с моря и суши. Они сбивают воздушные цели с дозвуковыми и сверхзвуковыми скоростями на различных высотах и дальностях. Ракета – двухступенчатая твердотопливная, имеет длину 4,5 м и оснащена активной системой самонаведения.

Крупнейшая частная израильская компания Elbit Systems модернизировала несколько десятков азербайджанских танков Т-72. Весьма примечательно, что выбор в пользу израильтян Министерство обороны Азербайджана сделало по итогам тендера, в котором помимо израильской компании принимала участие турецкая компания Aselsan. В рамках модернизации Elbit Systems установила на азербайджанские танки новые системы управления огнем и современную броню.

Этот же израильский концерн поставляет Баку 120-мм самоходные минометы CARDOM (Computerised Autonomous Recoil Rapid Deployed Outrange Mortar, в переводе с английского дословно – Компьютеризированный автономный откатный миномет быстрого развертывания с повышенной дальностью стрельбы; ивритское наименование «Кэшет», в переводе на русский – «Радуга»). Миномет имеет современную систему управления огнем, навигационный блок, автоматическую систему наводки и собственную силовую установку. «Радугу» можно считать боевым модулем, пригодным для размещения в боевом отделении бронетехники различных типов.

Поступила на вооружение Национальной армии Азербайджана и израильская мобильная противоракетная радиолокационная система EL/M-2080 «Грин Пайн» (Green Pine, в переводе с английского – «Зеленая сосна»; перевод ивритского наименования «Орен Ярок» – такой же, как и с английского), разработанная израильской компанией ELTA Systems, дочерней структурой концерна Israel Aerospace Industries. Эта мобильная радиолокационная станция позволяет автономно обнаруживать и отслеживать десятки тактических баллистических ракет в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Определенное количество таких радиолокационных станций установлено на азербайджано-иранской границе.

Израиль поставил Национальной армии Азербайджана и переносные системы дистанционного разминирования POMINS-2, способные за полминуты создать в минных полях проходы длиной 50 м и шириной 1,5 м. Для этого запускается ракета, протягивающая через минное поле кабель с взрывчаткой, после подрыва которой все противопехотные мины детонируют, а проволочные заграждения разрушаются.

В арсенале азербайджанских военных имеются израильские малогабаритные пистолеты-пулеметы «Микро-узи», штурмовые винтовки «Тавор-21» и ручной пулемет «Негев», который выпускается Israel Military Industries. Кстати, в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) «Тавор-21» используется в пехотных подразделениях.

Азербайджанские военные оснащены также израильским гранатометом В-300, обеспечивающим пробитие до 400 мм гомогенной брони, и семейством израильских многофункциональных ракетных комплексов «Спайк» разработки Rafael. В 2016 году британский ежегодник Military Balance сообщил, что в Азербайджан поставлено пять 155-мм самоходных артустановок израильского производства ATMOS 2000 (Autonomous Truck MOunted System, в переводе с английского – Автономная система на шасси грузового автомобиля). Эта самоходка на шасси Tatra T815 VVN 6×6 предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, долговременных огневых точек, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

В середине 2000-х Азербайджан закупил некоторое количество израильских внедорожников типа Storm (ивритское название «Суфа» переводится как «Шторм») в разведывательно-патрульной версии, в которой предусмотрены дополнительные места для топлива, воды и прочего оборудования, включая установку в кузове пулемета.

В 2013 году Израиль и Азербайджан начали переговоры о поставках комплекса противоракетной обороны «Железный купол» (на иврите – «Кипат барзель»). Эта система показала свою эффективность в борьбе с неуправляемыми ракетами с дальностью стрельбы до 80 км. Батарея подобных комплексов может прикрывать территорию площадью до 200 кв. км.

Проводившиеся специалистами испытания показали, что «Железный купол» имеет возможность достаточно эффективно действовать против любых оперативно-тактических ракетных комплексов, включая якобы и российские комплексы семейства «Искандер».

По сведениям газеты «Исраэль ха-йом», в ходе переговоров между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и побывавшим в Баку с визитом тогдашним министром обороны Израиля Авигдором Либерманом обсуждался вопрос о продолжении поставок комплексов противоракетной обороны «Железный купол» Национальной армии Азербайджана.

Оценить масштабы двухстороннего сотрудничества в рассматриваемой сфере можно по такому факту. Израильская газета «Маарив» в номере от 17 апреля 2018 года, отметив высокий уровень военно-стратегических отношений между Азербайджаном и Израилем, привела слова президента Ильхама Алиева, который еще в 2016 году указал на то, что «только в военной сфере покупка Азербайджаном израильских технологий составила 5 млрд долл.». В данном случае, конечно, имелись в виду поставки израильского оружия за несколько предыдущих лет.

В то же время необходимо подчеркнуть, что израильско-азербайджанское военное сотрудничество развивается не само по себе, а на фоне расширения экономического партнерства между двумя странами в целом. Так, например, в мае 2018 года состоялось первое заседание межправительственной комиссии по развитию экономического сотрудничества. По словам сопредседателя комиссии с израильской стороны, министра охраны окружающей среды, Зеэва Элькина, «тот факт, что в состав азербайджанской делегации вошли представители многих министерств говорит о том, что развитие отношений с Израилем имеет большую важность и для Азербайджана». Продолжая свою мысль, Элькин сказал: «Нет сомнений, что создание комиссии выведет отношения между нашими странами, которые отличаются многолетними доверительными связями, на качественно новый уровень и послужит платформой для открытия новых областей сотрудничества».

Впрочем, военно-техническое сотрудничество между Баку и Иерусалимом вызывает определенные опасения у Еревана. Так, например, по сообщению израильской газеты «Гаарец», в марте 2019 года посол Армении в Египте Армен Мелконян посетил Иерусалим и передал представителю израильского Министерства иностранных дел Дану Ориану ноту протеста со стороны Еревана в связи с поставками израильских вооружений Баку.

Примерно тогда же заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян в интервью другой израильской газете, Jerusalem Post, заявил, что Армения будет «приветствовать ситуацию», в которой Израиль, следуя примеру Соединенных Штатов и многих европейских стран, откажется от продажи оружия как Азербайджану, так и Армении, находящимся в длительном конфликте.

Примечательно, что бывший депутат Кнессета Александр Цинкер, сопредседатель общественного форума «Армения–Израиль», упоминал о возможностях поставок израильского оружия армянам. В интервью изданию «Спутник-Армения» он заявил, что, во-первых, двустороннее сотрудничество между Иерусалимом и Ереваном может развиваться в любой сфере, включая военную, а во-вторых, Израиль якобы уже предлагал оружие Еревану. Однако эта информация не подтверждается другими источниками.

Официальный Иерусалим подчеркивает, что, поставляя вооружение Баку, никогда не действует непосредственно против Еревана. Особо при этом необходимо отметить, что в Израиле живут как десятки тысяч выходцев из Азербайджана, переехавших сюда в рамках смешанных семей, так и немало армян, выходцев из Армении и других государств.

На сегодняшний день отношения между Азербайджаном и Израилем в военной и военно-технической области (и не только в плане поставок вооружений) характеризуются как партнерские – и в тактическом, и в стратегическом плане. И хотя в данном случае степень партнерства стоит весьма высоко, двусторонние отношения в этой области все же не переросли в союзнические.

Minval.az