В Вене стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова и сопредседателей МГ ОБСЕ. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Встреча проходит в преддверии саммита премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который должен состояться завтра в столице Австрии. Это будет первая официальная встреча Пашиняна и Ильхама Алиева.

Ранее Пашинян и Ильхам Алиев встречались дважды «на ногах». Первая встреча состоялась на полях саммита лидеров стран СНГ в Душанбе. Вторая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Minval.az