Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по футзалу Агатаир Азимов прокомментировал поражение в стартовом матче основного раунда ЕВРО-2019 против Кипра (1:7), передает «Азериспорт».

«Хотя сборная Кипра и вышла в основной раунд из первого, эта команда сильна и организованна. Чувствовалось, что они много работали. В плане «физики» они сильно выделялись. Знали, что нужно делать на площадке. Наши ребята тоже боролись, но соперник настолько отличался в физическом плане, что даже коснувшись корпусом, выводил нашего игрока из борьбы.

Посмотрел игру Голландии со Словенией. Они обыграли хозяев площадки. У них хорошие защитники. Хотя они и не играли на таких скоростях, как Кипр, больше отдавая предпочтение индивидуальным действиям. Их защитник хорошо играют с мячом, создают моменты.

То есть, у них иная игровая модель. Думаю, на сегодня мы играем лучше них. Вчера с Кипром у нас не заладилось. Ребята выкладывались, но игра словно не шла. С мячом мы были лучше. Различие было только в том, что шансы мы упускали, а соперник свои реализовывал.

Большую часть голов пропустили по своей вине. Либо кого-то оставляли без присмотра, либо проигрывали в единоборствах. Вновь повторюсь, что в силовой борьбе они были лучше, правильно и вовремя открывались в свободных зонах, не уставали, сил у их было много.

Ребята, в которых я верю и доверяю, не походили на самих себя. Не знаю, дело в волнении или боялись соперника. Представьте, что футзалист с травмой, прихрамывая, играл лучше тех, от кого я ждал большего. Помимо нас, в группе еще три команды. В плане «физики» они все выглядят получше нас. Рядом с ними наши футболисты похожи на маленьких детей», — заявил Азимов.

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