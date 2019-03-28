Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Вене с вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе, сообщает пресс-служба главы государства.

С удовлетворением напомнив о встрече, проведенной с вице-канцлером Австрии в Баку, глава государства сказал, что на этой встрече был проведен широкий обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве. Отметив успешное развитие азербайджано-австрийских отношений, в том числе политических и экономических связей, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что его визит в эту страну, а также встреча с вице-канцлером имеют особое значение с точки зрения расширения сотрудничества.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе констатировал, что его встреча с президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита в Азербайджан и проведенные плодотворные обсуждения придали импульс развитию связей между двумя странами.

В ходе беседы были затронуты инициативы создания форматов сотрудничества с целью расширения торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Австрией, отмечено значение углубления в этих рамках связей между государственными структурами и деловыми кругами двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az