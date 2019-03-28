Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Австрию, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Австрию, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/03/28 20:41
Раздел: Азербайджан, Важно
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