Причинами усиления пожара в ТЦ «Диглас» в Баку стали неправильное размещение товаров на складах и облицовка здания алюкобондом.

Об этом министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров сказал на совещании, проведенном в четверг под председательством президента Ильхама Алиева в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре в Низаминском районе Баку.

Министр проинформировал президента Ильхама Алиева о причинах пожара, его масштабах и принятых безотлагательных мерах. Министр сообщил, что сразу после случившегося пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приняли первоначальные меры.

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