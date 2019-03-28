Омбудсмен Эльмира Сулейманова обратилась к главе азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста Елене Ажмоне Сессере в связи с содержащимся в армянском плену Эльвином Ибрагимовым.

Как говорится в сообщении Аппарата омбудсмена, гражданин Азербайджана, житель села Йухары Салахлы Газахского района, состоящий на учете в диспансере для душевнобольных, инвалид II группы Эльвин Ариф оглу Ибрагимов 1986 года рождения 15 марта вышел из дома и, по словам его матери, заблудился на приграничном с Ноемберянским районом Армении участке Газаха. В результате огня, открытого армянскими военнослужащими, Э.Ибрагимов был ранен и взят в плен.

Статья 3 Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время запрещает взятие в плен гражданских лиц, не являющихся непосредственными участниками боевых действий. Такие лица должны быть переданы своей стране в самое кратчайшее время.

Однако армянская сторона, как всегда, нарушив нормы и принципы международного права, не взирая на инвалидность этого человека, взяла его в плен и даже не предпринимает никаких действий по его возвращению.

Minval.az