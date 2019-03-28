Как известно, важнейшим источником жизни и здоровья организма является вода, выполняющая множество полезных функций. Именно вода – первейший поставщик питательных элементов для органов и тканей, она же – растворитель, способствующий выводу из организма токсинов и других вредных веществ.

Не секрет, что вода, текущая из кранов жителей Баку, не отличается чистотой и оставляет желать лучшего, хотя представители «Азерсу» уверяют, что вода, подаваемая в квартиры граждан — из новых водохранилищ и водоочистных сооружений, которые были установлены в последние годы, и потому отличается высоким качеством и соответствует нормам:

«На сегодняшний день для обеззараживания питьевой воды в Азербайджане используется метод хлорирования, который критикуется некоторыми экспертами. Но мы работаем над этим вопросом, и вполне вероятно, что уже в обозримом будущем «Азерсу» перейдет к альтернативному методу очистки воды».

Мнения самые разные. Но, так или иначе, тема чистоты воды в кранах – одна из самых спорных и ежегодно обсуждаемых. А раз есть хоть какое-то, ну хоть малейшее, сомнение в качестве питьевой воды, то почему бы не воспользоваться этим моментом ловким дельцам, желающим «навариться» на народном невежестве? И они не замедлили появиться виде распространителей водяных фильтров, предлагающих свой товар (и недешевый, кстати) как панацею против микробов, поступающих в наш организм с водой из-под крана.

Нефильтрованный набег, микробы и принцип обратного осмоса

О назойливости этих негоциантов ходят легенды, но все эти истории как-то проходили мимо автора заметки, пока в его двери не постучали представители компании Sintra Su. Молодая (и весьма бойкая на язык) девушка тут же показала свои документы и удостоверение, подтверждающее ее сотрудничество с вышеуказанной компанией. «Мы бесплатно проверим вашу воду на наличие бактерий и вирусов», — сказала она. Заинтересованный в этой «проверке» автор этих строк разрешил ей войти. Первым делом девушка спросила, сколько человек прописано на данной территории. Вопрос показался довольно странным, но она тут же ответила: мы просто хотим знать, сколько кубометров воды вы потребляете. Затем, увидев на кухне большой баллон воды марки «Ширин су» настроение ораторши несколько испортилось, но ненадолго, так как следующий вопрос прозвучал так: «скажите, а купаетесь вы тоже родниковой водой? Нет? Вот видите! А знаете, сколько микробов попадает к вам в желудок и через поры кожи, когда вы моетесь водой из-под крана? А вот мы вам сейчас покажем!». Девушка тут же позвонила кому-то и через минуту в дверь снова постучали. «Это наш сотрудник пришел, он принес аппаратуру для проверки», — объяснила девушка. «Мы проверяем воду особыми приборами, не имеющими аналогов», и тут же с заговорческим видом добавила: «Спецзаказ!».

Пришлось впустить и сотрудника – хлипкого юношу в костюме и при галстуке, еле волокущего какую-то громадную зачехленную штуку, похожую на чемодан.

Как только сотрудник вошел в кухню, девушка тут же встала и начала прощаться с автором заметки, мотивируя свой уход «деланием помочь еще как можно большему количеству народу», после чего быстренько юркнула за дверь.

Юноша оказался на редкость говорливым и через-чур деятельным. В течении минуты он произнес столько слов, сколько любой другой человек выговорил бы разве что в течении минимум 15-ти минут. А затем быстренько расчехлил громадный чемодан, извлек из него какую-то металлические трубки с проводками, большой термометр (ТДС-метр) и странную конструкцию, больше похожую на водородную бомбу.

— Это наша лаборатория, — с гордостью произнес юноша. – А это (кивок головы в сторону «водородной бомбы») — чудо-фильтр, который спасет вас от той гадости, которую вы сейчас увидите.

Автор заметки замер в ожидании. Юноша попросил дать ему три пустых стакана, которые он собственноручно наполнил в следующей последовательности: вода из-под крана, вода от «Ширин су» и вода из чудо-фильтра. Затем стал погружать в воду аппарат ТДС и после погружения в каждый стакан демонстрировал нам показатели.

В стакане с водой из-под крана количество делений зашкаливало на уровне 250 (норма 60). В воде из баллона «Ширин су» ТДС показал 67 делений, а в воде из чудо-фильтра – ровно 60.

— А теперь, если вы еще не поняли, что пьете, по сути, воду из канализации, если пользуетесь краном, я покажу вам еще кое-что, — заметил юноша и погрузил во все три стакана аппарат с проводками.

Автор заметки молча наблюдал, как вода в первом стакане постепенно принимала цвет «детской неожиданности», стала пенистой. Кроме того, стакан стал горячим. В двух других стаканах вода приобрела легкий желтоватый оттенок, словно в ней развели крохотную каплю йода, и совсем не нагрелась.

— Видите? Что я вам говорил? Посмотрите, что вы пьете!

— Но мы же пьем не эту воду, а из баллона «Ширин су». Мы ее и для готовки обедов используем, — пытался оправдаться автор.

— Но купаетесь-то вы водой из-под крана? Зубы чистите этой водой, фрукты моете?

— Ну, да….

— Вот! Вы поглощаете невольно столько микробов, и сами того не знаете. А вот если вы приобретете наш фильтр, то жизнь ваша будет такой же чистой как родниковая вода. И стоит-то всего ничего – 898 манатов (праздничная скидка!). Плюс еще можем продать в рассрочку, в кредит.

Скорее всего, на лице автора было четко написано, что предложение не заинтересовало. Тогда юноша достал бумагу, калькулятор и уверенно сел за стол с целью доказать экономическую выгоду покупки чудо-фильтра. Но все равно как-то не складывалось: покупать воду у «Ширин су» два раза в неделю по любому было гораздо более выгодней, чем платить за чудо-фильтр в течении года.

— Я могу позвать нашего менеджера, если хотите — вдруг ни к селу, ни к городу предложил юноша, но автор заметки язвительно заметил, что кроме президента данной компании никого больше к себе домой не пустит.

Вздохнув, юноша достал какой-то бланк и попросил оценить его работу по 10-бальной шкале. Автор заметки уверенно назвал цифру 9.

— Но почему 9, а не 10? – спросил юноша, явно приуныв.

— Мы же не купили фильтр, а значит, вы нас не убедили. Говорил много, сделал мало. Так что до свидания и удачи.

Так и закончился первый (и, естественно, последний) визит продавцов чудо-фильтров в квартиру автора этих строк. Домочадцам так же было строго настрого запрещено не только открывать им двери, но даже через дверь беседовать.

Фото, сделанные во время демонстрации «анализа», были выставлены в социальной сети Фейсбук, и, соответственно, комментарии на тему посыпались градом. Были, между прочим, и комментарии специалистов, попросивших не паниковать по поводу качества питьевой воды, и «включить голову», так как фокус, продемонстрированный предприимчивым юношей есть ни что иное, как электролиз соли.

В любой воде из-под крана присутствуют примеси соли в приемлемой дозе, и при простой манипуляции с электродами такая штука дает осадок и пенистую пленку на поверхности воды. Кроме того, этот электролиз способен менять цвет и температуру воды, причем, любой – и родниковой, и хлорированной, и фильтрованной тем же самым чудо-фильтром.

«Фильтруют ли базар» торговцы фильтрами?

Автор этих строк связался с главой Союза Свободных потребителей Азербайджана Эйюбом Гусейновым и поинтересовался: стоит ли приобретать такие дорогие (и столь тщательно навязываемые) фильтры для очистки воды.

Согласно комментарию Э. Гусейнова, продавцы фильтров в Баку часто распространяют свою продукцию через интернет, и если покупатель выявляет дефект в покупке, то уже он не может обменять или вернуть бракованный товар. Кроме того, набеги «фильтровых дистрибьюторов» на квартиры граждан Баку, как правило, совершаются поздно вечером. Если продавцу удается уломать гражданина пустить его в квартиру, то начинается демонстрация «товара» посредством очень примитивных экспертиз.

— В Союзе Свободных потребителей тоже имеется аналогичная аппаратура для проверки воды, — говорит Э. Гусейнов. — Я привез из Саудовской Аравии самую чистую воду в мире – зам-зам, ее в продаже не имеется. Так же я привез образцы воды из США (Вашингтон). И всю эту воду я лично проверял так называемыми «приборами», и что вы думаете? Эффект был тот же что и при проверке воды из бакинского крана! Получается, что вся эта проверка – липовая. Народ попросту дурят несложными химическими формулами, которые каждый из нас проходил во время обучения в школе. То, что происходит – прямая антиреклама «Азерсу». Но «Азерсу», к сожалению, молчит, и не предпринимает никаких мер.

Дело в том, что полная экспертиза включает в себя около трехсот показателей воды, но даже это еще не дает полную картину. Могу сказать, что нас приглашали участвовать в мониторингах качества воды «Азерсу», и мы убедились в том, что наша вода является безопасной. Однако нет предела совершенству, и если в странах Запада отказались от метода хлорирования, это значит, что в этом есть рациональное звено. Думаю, что «Азерсу» рано или поздно перейдет к альтернативному методу обеззараживания питьевой воды.

Ну, что ж, как говорится, поживем — увидим. Но хоть автор заметки давно уже зарекся пить воду из-под крана, на самом деле не так страшен черт, как его малюют. Во всяком случае – страшнее только «фильтровые дистрибьюторы», и их нефильтрованная говорливость. Единственный метод избежать всего этого ужаса – просто не пускать говорунов за порог своей квартиры. Таким образом и здоровье сохраните, и денежки, да и печаль свою не приумножите «знаниями» излишними.

Яна Мадатова

Minval.az