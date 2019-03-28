Bерховный суд Азербайджана в четверг частично удовлетворил кассационную жалобу лидера партии «РЕАЛ» Ильгара Мамедова. B частности, суд смягчил наказание по статье 221 (организация массовых беспорядков) и сократил общий срок наказания до 5 лет 6 месяцев 9 дней. Суммировав наказание по всем статьям, суд сократил наказание до уже отбытого на сегодняшний день срока.

Таким образом, суд освободил Мамедова от дальнейшего условного наказания с испытательным сроком в 2 года, которое ему было назначено Шекинским апелляционным судом в августе прошлого года. Bерховный суд снял также с него подписку о не выезде.

Мамедов и его адвокат Фуад Агаев выразили несогласие с решением Bерховного суда. По их словам, решение Европейского суда по правам человека не исполнено властями Азербайджана.

Мамедов сказал, что будет добиваться полного оправдания и участия в очередных президентских выборах 2025 года. Однако судимость ему не позволяет реализовать данное право.

Ильгар Мамедов был арестован в феврале 2013 года в связи с беспорядками в Исмаиллы и осужден на 7 лет лишения свободы. B августе 2018 г. Шекинский апелляционный суд освободил его, заменив оставшийся срок на условное наказание, с 2-летним испытательным сроком.

Minval.az