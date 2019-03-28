«На этот раз Баку имеет все шансы сменить неспешный вектор беседы, так как у него на руках появилось много вопросов по существу не только в адрес самого Пашиняна, но и всех контролирующих инстанций, которые должны были зарегистрировать фактическое изменение формата переговоров со стороны Еревана. Я не могу советовать что-то президенту Азербайджана, но в такой выигрышной позиции Баку не находился уже давно. Особенно после апреля 2016 года, когда многим казалось, что это именно азербайджанская армия осуществила удар по зоне конфликта».

Такое мнение в интервью Minval.az высказал российский политолог Григорий Трофимчук, комментируя предстоящую 29 марта в Вене встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна.

Политолог напомнил о том, что при подготовке этого саммита, предполагалось, что страной проведения станут США. Но, видимо, в Вашингтоне пока решили не педалировать эту сторону вопроса, и местом встречи стала более приемлемая для России Вена, предположил он.

«Наблюдатели отмечают, естественно, что это будут первые официальные переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по карабахской проблеме, хотя «пристрелочные» диалоги в таком составе уже были. Также подчёркивается, что они велись и при Тер-Петросяне, и при Кочаряне, и при Саргсяне, но с одним и тем же результатом для Азербайджана, то есть отсутствием результата как такового.

Не думаю, что как пишут азербайджанские СМИ, премьер Армении вдруг снимет все свои требования и акценты, касающиеся переговорного процесса, в том числе об участии в нём самих «карабахцев», как бы чего-то убоявшись. Не для того он их так тщательно расставлял. Однако и на какие-то сенсации рассчитывать так же не стоит», — считает Трофимчук.

Для Еревана, по мнению нашего собеседника, будет важен сам факт признания азербайджанской стороной Никола Пашиняна как главного переговорщика от Армении, так как ещё в прошлом году многим казалось, что Баку не собирается разговаривать с «человеком с улицы».

«Если Азербайджан не хочет, чтобы его втягивали в войну – и элементы такого втягивания мы наблюдаем прямо сегодня на линии соприкосновения, – то именно ему теперь необходимо делать мировые, международные сенсации из встреч на высшем уровне, используя мощную аргументацию, которую, по сути, дал в руки Баку сам Пашинян. Для Азербайджана открылось вдруг «окно возможностей», которое может так же быстро закрыться», — резюмировал Трофимчук.

Minval.az