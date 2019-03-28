По поручению президента Ильхама Алиева предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в бакинском торговом центре «Диглас», будет выплачена компенсация.

Об этом сказал завотделом по территориальному управлению и работе с местными органами самоуправления Исполнительной власти Низаминского района Фирудин Джаббаров.

Сегодня прошла очередная встреча с предпринимателями, пострадавшими из-за пожара в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку. Во встрече участвовали заместитель заведующего отделом по региональному управлению и работе с местными органами самоуправления Администрации Президента Азербайджана Гусейн Мовсумов, глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов и другие официальные лица.

По словам Джаббарова, для определения размера ущерба от пожара будет создана комиссия, в которую войдут и пострадавшие предприниматели.

Он добавил, что в ближайшие дни комиссия проведет осмотр территории сгоревшего торгового центра.

Minval.az