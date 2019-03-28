На сайте Палаты по надзору над финансовыми рынками граждане теперь могут узнать, получат ли они компенсацию по кредитам.
Граждане могут ввести свои данные на сайте и получить информацию.
Дата: 2019/03/28 9:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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