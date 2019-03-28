Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Minval.az