Всемирно известные оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов примут участие в Зальцбургском фестивале, который будет проходить с 20 июля по 31 августа.

Они исполнят главные партии в опере «Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа, сообщает ТАСС.

Зальцбургский фестиваль с 1920 года проводится каждое лето. В его программу включаются, в первую очередь, музыкально-театральные спектакли и концерты классической музыки.

В этом году оперную программу откроет «Идоменей» Вольфганга Амадея Моцарта. За дирижерский пульт встанет художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, в постановке примет участие хор MusicAeterna, рассказал интендант фестиваля Маркус Хинтерхойзер.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев продирижирует в Зальцбурге оперой «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди.

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