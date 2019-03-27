«Лукойл» планирует ликвидировать свое подразделения в США Lukoil International Upstream West Inc., которое координировало работу зарубежных морских проектов в области разведки и добычи. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

«Часть людей переходит в офис в Мексике, часть — в «Лукойл-Инжиниринг», — сказал он. Алекперов пояснил, что при создании данного подразделения планировалось участие в проектах по добыче сланцевой нефти, однако этого не случилось.

В «Лукойле» пояснили, что реорганизация Lukoil International Upstream West Inc. происходит в рамках работы по повышению эффективности управления предприятиями группы «Лукойл». «Работники офиса в Хьюстоне постепенно перераспределяются на другие объекты компании, по каждому из них принимаются индивидуальные решения. К 1 мая 2019 г. численность работников в офисе сократится до семи человек, они продолжат работу до конца текущего года», — сказал в компании.

Таким образом, добавили в «Лукойле», реорганизация офиса — плавный, поэтапный процесс, выстроенный с учетом потребностей бизнеса и компетенций сотрудников.

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