«Цена на репчатый лук в Азербайджане была очень низкой в прошлом году, что нанесло ущерб фермерам. Скорее всего, предприниматели, приняв во внимание данный факт, посадили мало лука в этом году, что привело к росту цен».

Об этом рассказал Report председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев, комментируя подорожание лука.

Следует отметить, что в настоящее время 1 кг лука на внутреннем рынке продается за 1,3-1,5 маната, то есть примерно вдвое дороже.

«В феврале прошла встреча с производителями лука. Предприниматели не выражали недовольства ценами, напротив, были рады их росту относительно прошлого года, когда лук стоил 0,25–0,40 маната. Насколько я знаю, в конце прошлого месяца ожидались поставки в Турцию. Мы не встречались с производителями в марте», — сказал он.

В министерство сельского хозяйства сообщили о том, что рост стоимости лука связан с резким увеличением объемов экспорта в Турцию и ажиотажа в связи с этим.

«Только за январь-февраль этого года Азербайджан экспортировал более 7 тыс. тонн лука, что в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 6 тыс. тонн ушло в Турцию. Тем не менее, нет никаких серьезных причин для подорожания лука на внутреннем рынке. Потому что на экспорт уходит лишь небольшая часть производимого в стране продукта. Просто возник некоторый ажиотаж, и это побудило местных производителей к повышению цен. Вероятно, в ближайшее время цены упадут до прежнего уровня, в пределах 60-70 гяпиков за кг», — сказали в министерстве.

Minval.az