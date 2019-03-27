Депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев прокомментировал прошедшую в ряде СМИ информацию о том, что часть сгоревшего в Баку торгового центра Diqlas принадлежала его брату — заместителю министра юстиции генерал-лейтенанту Магерраму Алиеву.

Как сообщает Report, А.Алиев отметил, что его брат никак не связан с тем или иным торговым объектом.

По словам А.Алиева, торговый центр есть у его двоюродного брата, но называется он Ramal: «Этот торговый центр принадлежит семье Азизовых. Мы дорожим нашим именем, а у тех, кто склоняет его, распространяя лживые сведения, нет ни чести, ни совести».

Напомним, что 26 марта в торговом центре Diqlas, расположенном на территории, именуемой «8-й километр», на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, произошел пожар. Пожар практически уничтожил весь торговый центр. Некоторые СМИ распространили информацию о том, что часть сгоревшего ТЦ принадлежит родственникам Магеррама Алиева.

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