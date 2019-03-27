Начальник Государственной пограничной службы (ГПС), генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил боеготовность подразделений пограничного отряда «Газах», дислоцированного на государственной границе с Арменией.

Как сообщает пресс-служба ГПС, были заслушаны доклады о ходе реализации поручений президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, оперативной обстановке на служебной территории пограничного отряда «Газах», проделанных с целью усиления защиты территории и укрепления пограничной обороны.

С целью предотвращения возможных провокаций врага были даны поручения по укреплению оборонительных позиций, проведению фортификационных работ.

Кроме этого, были даны поручения по совершенствованию мер обороны в приграничных Газахском и Агстафинском районах, созданию современной пограничной инфраструктуры, строительству новых служебных зданий и солдатских казарм в пограничных комендатурах и боевых пунктах и т.д.

Minval.az