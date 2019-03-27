Похоронен азербайджанский солдат, ставший шехидом 26 марта в результате армянского обстрела в Физулинском направлении фронта.

Как передает Qafqazinfo, Эллезов Эллез Эледдин оглу был предан земле в родном селе Юхары Салахлы Газахского района.

Minval.az