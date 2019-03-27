В прошлом году правоохранительными органами Азербайджана было установлено, что в стране 450 малолетних детей занимаются бродяжничеством и попрошайничеством, сообщает Trend.

В прошлом году в органы полиции было доставлено 3000 малолетних детей в связи с тем, что они остались без родительского присмотра, и вне педагогического контроля. В том числе 450 малолетних детей, которые бродяжничали и занимались попрошайничеством. В отношении каждого из них были приняты меры в соответствии с законодательством.

Minval.az