26 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на капитально реконструированной станции «Бакмил» Бакинского метрополитена.

Председатель Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что здесь с августа 2017 года началась работа по поэтапной реконструкции. Этот объект был открытв 1970 году и 9 лет служил платформой электрического депо «Нариманов», а с 1979 года начал функционировать как станция. Сохранен основной архитектурный облик станции, реконструированной на современном уровне, полностью обновлены инфраструктура и фасад. «Бакмил» — единственная наземная станция Бакинского метрополитена, вход и выход которой со второго этажа. Для того, чтобы не прекращать работу станции во время реконструкции, ремонтно-восстановительный процесс проводился поэтапно. Только с августа прошлого года на последнем этапе работ в определенные часы было ограничено использование станции пассажирами. На станции построена пассажирская платформа монолитной железобетонной конструкции, которая более надежная, устойчивая и долговременная, чем прежняя. Самое важное новшество станции после ремонта заключается в приеме пассажиров прямо со второго этажа – на уровне платформы, и благодаря этому на первом этаже располагается только служебная зона.

Кроме того, одним из значимых новшеств является то, что весь станционный путь, расположенный в открытом пространстве, покрыт навесом. Навес, охватывающий всю дорожную зону вдоль платформы, не только защищает пассажиров и поезда от дождя, но и позволяет оставлять здесь поезда в ночные часы. На станции обновлены все коммуникационные линии, применены новшества по противопожарной безопасности, соответствующие самым последним технологиям. В зале ожидания установлены новый подвесной потолок, современные осветительная и информационная системы, турникеты.

Вокруг станции осуществлена работа по благоустройству, проведено озеленение.

Minval.az