Некоторые СМИ распространили сегодня утром не соответствующую действительности информацию в связи с пожаром в ТЦ «Диглас» в Низаминском районе города Баку.

Об этом Trend сказал глава пресс-службы МЧС Азербайджана Яхья Бабанлы.

По словам Бабанлы, в СМИ и социальных сетях говорится о том, что сотрудникам МЧС во время тушения пожара помогали гражданские лица.

«Хочу отметить, что лица в гражданской одежде являются сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, которые вышли со смены утром. Они живут неподалеку, и, услышав о пожаре, прибыли на помощь своим коллегам. Просим коллег и пользователей социальных сетей быть внимательными в подобных вопросах», — добавил Бабанлы.

Minval.az