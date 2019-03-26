Россия и Азербайджан с огромной теплотой и уважением относятся друг к другу, заявил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» известный российский телеведущий и телепродюсер Валдис Пельш.

«Я в Баку бываю, как минимум, раз в год и знаю, что Россия и Азербайджан – это страны, которые по-прежнему хорошо понимают друг друга и относятся друг к другу с большой симпатией», — подчеркнул он.

«Русский язык по-прежнему в Баку принимают и понимают все. Мои сверстники и те, кто моложе меня, прекрасно понимают, любят и ценят Россию – равно как и мы с огромным удовольствием любим и ценим новый Баку и новый Азербайджан, включая то, как он меняется в лучшую сторону», — обратил внимание Валдис Пельш.

«Конечно, в развитии отношений пределов совершенству не бывает, и нам с Азербайджаном есть что обсуждать, есть о чем спорить – при этом нам нечего делить и не за чем отстраняться от нашего общего прошлого. В этом у России с Азербайджаном такой, можно сказать, счастливый случай, и надеюсь, что так оно будет и впредь», — выразил надежду известный телеведущий.

«Баку прекрасен, за последние годы он заметно вырос и изменился. Я побывал в Баку впервые, наверное, лет двадцать назад и могу сказать, что тот город двадцатилетней давности и современная азербайджанская столица – это два разных города. Здесь есть особое спокойствие и уверенность людей, которые идут по улицам. У нас улыбаются чуть-чуть меньше, а в Баку – больше, и присутствует ощущение, что все прекрасно в этом замечательном мире», — рассказал он о своих впечатлениях от Баку.

«Бакинцы умеют красиво и искренне проявлять радость по поводу гостей и туристов, которые к ним приезжают», — заключил Валдис Пельш.

Minval.az