Из Турции в Грузию прибыл пассажирский поезд швейцарской компании «Штадлер», который будет двигаться на магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

Грузинский интернет-портал 1tv.ge информирует о том, что в данный момент поезд стоит на станции «Ахалкалаки» и проедет грузинский железнодорожный участок в тестовом режиме. На территории ахалкалакской железной дороги 1520-мм железнодорожные пути постсоветского времени стыкуются с европейскими 1435-миллиметровыми рельсами. Поезд фирмы «Штадлер» сможет беспрепятственно пройти оба участка.

Назначение пассажирского маршрута по данной магистрали планируется в этом году, однако точная дата пока неизвестна.

Пассажирский состав был приобретен азербайджанской стороной.

Minval.az