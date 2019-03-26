26 марта 2019 года компания Henley & Partners опубликовала обновленный Индекс паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира за второй квартал 2019 года.

Япония, Сингапур и Южная Корея разделили первое место в Индексе. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств. Германия потеряла безвизовый доступ в Узбекистан, и заняла 2-е место с показателем 188 стран. Третье место разделили сразу 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Великобритания и США все больше отдаляются от первого места, которое они занимали в 2015 году. Великобритания сейчас находится на 5-м месте (185 стран без визы), США – на 6-м (184 страны). Brexit пока что не повлиял на позицию Великобритании в Индексе. Потеря позиций страны в рейтинге связана в первую очередь с улучшением результатов азиатских стран.

Для граждан Азербайджана открылось дополнительное безвизовое направление, и теперь общий показатель – 67 стран.

Паспорта стран, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, занимают высокие позиции. Мальта за три месяца поднялась с 9-й на 8-ю строчку рейтинга. Она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. Результаты Кипра не изменились: 16-е место и 173 страны без визы. Республика Молдова, которая недавно представила программу получения гражданства через инвестиции, поднялась на одну позицию. Сейчас она занимает 45-е место (121 страна). Черногория должна запустить свою инвестиционную программу в ближайшие месяцы. Страна поднялась в рейтинге на 19 строчек с 2009 года, и сейчас занимает 43-е место с показателем 124 безвизовых направлений.

Афганистан и Ирак остаются на последнем месте Индекса с показателем 30 безвизовых стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

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