Здание ТЦ Diqlas в Низаминском районе Баку, пожар в котором тушат с 8 утра, принадлежит Анару Махмудову — сыну экс-министра упраздненного МНБ Эльдара Махмудова.  Об этом сообщает газета «Ени Мусават».

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