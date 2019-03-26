Здание ТЦ Diqlas в Низаминском районе Баку, пожар в котором тушат с 8 утра, принадлежит Анару Махмудову — сыну экс-министра упраздненного МНБ Эльдара Махмудова. Об этом сообщает газета «Ени Мусават».
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Здание ТЦ Diqlas в Низаминском районе Баку, пожар в котором тушат с 8 утра, принадлежит Анару Махмудову — сыну экс-министра упраздненного МНБ Эльдара Махмудова. Об этом сообщает газета «Ени Мусават».
Дата: 2019/03/26 11:10
Раздел: Новость
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