Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросам карабахского урегулирования состоится 29 марта в Вене.

«Встреча состоится 29 марта в Вене. Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сообщил агентству «Интерфакс» дипломатический источник в австрийской столице.

Пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян в беседе со Sputnik не подтвердил, и не опроверг данную информацию. Он отметил, что подобная информация сообщается в согласованном порядке.

По информации ТАСС, президент Австрии Александер Ван дер Беллен планирует провести отдельные встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана в Вене 29 марта.

Minval.az