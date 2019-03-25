Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Туркменистан воспользуется возможностями экспорта своего газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В поздравительной телеграмме по случаю Новруз байрама на имя президента Гурбангулы Бердымухамедова Трамп отметил, что «в эти торжественные дни многие люди в Соединенных Штатах Америки и во всём мире отмечают праздник обновления и возрождения». Он подчеркнул, что «народ США и его деловые круги продолжают искать новые направления для укрепления экономического сотрудничества с Туркменистаном».

«Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря» — говорится в поздравлении Дональда Трампа туркменскому президенту.

Minval.az