Родственники военнослужащих-срочников воинской части в Мегри провели акцию протеста перед зданием правительства Армении. Как пишет «Кавказский узел», они высказали возмущение в связи с решением Министерства обороны Армении наказать участников беспорядков в воинской части переводом в оккупированный Нагорный Карабах. По словам матерей, виновником инцидента является один из офицеров, из-за действий которого несколько солдат хотели покинуть часть.

Как ранее сообщал Minval.az, между солдатами и офицерами одной из воинских частей Армении 17 марта произошел инцидент, в результате которого сотни солдат срочной службы пытались покинуть полк. За беспорядки в Мегри наказаны как солдаты, так и офицеры. По данным СМИ, количество взбунтовавшихся солдат достигло 600.

«В тот же день, в полночь солдат построили. Из них выбрали 20 человек, разорвали их военную форму, отобрали телефоны и отправили на автобусе в Военную полицию Капана, а оттуда часть из них – в Степанакерт (Ханкенди — прим. Minval.az)», — рассказала мать одного из солдат, которая приняла участие в акции протеста.

По ее словам, инцидент произошел из-за офицера по фамилии Гаспарян. Один из солдат подошел к нему и попросил перевести его в другую роту, после чего произошел конфликт.

«За солдата заступился весь полк. Сотни солдат покинули воинскую часть. По дороге их встретил командир полка, которому удалось уговорить солдат вернуться в полк», — рассказала она.

Женщина сообщила, что узнала об инциденте и последующем переводе сына только тогда, когда он позвонил ей уже из оккупированного Карабаха.

Одна из матерей-участниц акции протеста рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что сама позвонила в воинскую часть, чтобы узнать, где ее сын. В воинской части, по ее словам, ей ответили, что «не знают точно, возможно, в военной полиции Капана».

«Я — из Гюмри поехала в Капан. Поинтересовалась. Оказывается, моего сына там нет. Спрашиваю, где он, говорят, наверное, его отправили в Карабах», — рассказала она.

По ее словам, командир обязан был поставить ее в известность о произошедшем и назвать точное местонахождение их сына.

После протестной акции перед зданием правительства родственники военнослужащих направились к зданию Министерства обороны Армении, где выразили свое возмущение в связи со сложившейся ситуацией.

Minval.az