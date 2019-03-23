Солдаты в воинской части в Мегри устроили бунт, выразив тем самым недовольство в связи с поведением некоторых офицеров.

Как пишет в своем Facebook пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнисян, «несколько недисциплинированных военнослужащих» попытались внедрить «порядки 90-х», служить в особых условиях, одевать специальную одежду, питаться отдельно от других. Эти солдаты попытались вовлечь в свой «круг» других военнослужащих, подтолкнув их на бунт.

По данным СМИ, количество взбунтовавшихся солдат достигло 600.

«Принято решение наказать как рядовых военнослужащих, так и офицеров. Несколько офицеров сняты с должностей», — цитирует Ованнисяна ереванский «Спутник».

Информация об инциденте просочилась в армянскую прессу после того, как один из военнослужащих указанной части рассказал матери о бунте, устроенном солдатами против одного из офицеров. Они покинули территорию части, но затем по призыву командира вернулись. После этого 20 военнослужащих были отправлены в подразделение военной полиции, оттуда – на службу в оккупированный Нагорный Карабах.

Minval.az