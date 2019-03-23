Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация Министерства обороны Азербайджана 23 марта наблюдала за военным парадом, посвященном «Национальному дню» Пакистана.

Как сообщили в Министерстве обороны, глава ведомства, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в параде в качестве почетного гостя.

На военном параде с участием представителей вооруженных сил многих государств наша страна была представлена парадным расчетом азербайджанской армии, передает агенство ONA.

Minval.az